“Il senatore Maurizio Gasparri sarà in Puglia domenica per sostenere i nostri candidati alle prossime elezioni europee e amministrative e per incontrare i nostri sostenitori: innanzitutto, lo ringrazio perché la sua presenza testimonia l’importanza della Puglia per tutta la dirigenza di Forza Italia. Sarà un tour molto intenso: Maglie, Copertino, Lecce, Fasano, Bari e San Severo. Io sarò con lui, assieme a tutti i nostri parlamentari, i consiglieri regionali, consiglieri comunali e dirigenti di partito. Ma, soprattutto, ci saranno i nostri candidati pugliesi alle elezioni europee: Laura De Mola, Paolo Dell’Erba e Marcello Vernola.

Faremo sentire ai nostri candidati azzurri, ai nostri candidati sindaci e a tutti i nostri elettori l’entusiasmo di essere una comunità politica unita e in crescita, ma anche la responsabilità che deve accompagnarci fino alle elezioni. Ci sono Comuni importanti al voto e le europee rappresentano un appuntamento identitario per ognuno di noi: dobbiamo essere tutti in prima linea affinché Forza Italia confermi la sua centralità nel Partito Popolare Europeo con il nostro leader Antonio Tajani, che è e sarà assoluta garanzia di autorevolezza per l’Italia nel panorama internazionale”. Così in una nota il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.