"Il Mit lavora con grande determinazione all'attuazione del Pnrr, che rappresenta un'opportunità storica di modernizzazione del Paese. I sette obiettivi connessi alla quinta rata sono stati rispettati e siamo impegnati a completare tutti e i cinque gli obiettivi inclusi nella sesta richiesta di pagamento, che risultano in linea con le tempistiche previste. Continueremo a portare avanti con rapidità ed efficacia le misure necessarie a rafforzare le infrastrutture ed a promuovere la crescita del Paese". Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che ha partecipato alla Cabina di regia sul Pnrr che si è riunita oggi a Palazzo Chigi.

"Gli obiettivi della quinta rata in capo al Mit riguardano interventi per quasi 3 miliardi di euro sulle infrastrutture idriche, oltre alla realizzazione di oltre 200 km di piste ciclabili e agli appalti per l'acquisto di autobus destinati al Tpl e per la realizzazione delle infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa. Un'altra milestone che come Mit abbiamo conseguito - aggiunge - è l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno - Reggio Calabria, un'opera di importanza strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e del Paese. Anche il target relativo al potenziamento e all'elettrificazione di 150 km di ferrovie nel Sud è stato realizzato e si attende solo il decreto interministeriale Mit-Mef per la ricognizione post-rimodulazione del Pnrr, che sarà emanato nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la richiesta della sesta rata, con scadenza al 30 giugno, gli obiettivi risultano già conseguiti o in fase di imminente conseguimento. Voglio sottolineare, in particolare, l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione di collegamenti sulle linee Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, che rivestono grande importanza per il potenziamento delle infrastrutture nell'area centro meridionale. Il Mit - conclude Ferrante - sta attuando in maniera puntuale gli investimenti e le riforme previste, traducendo il Pnrr in opere concrete e funzionali allo sviluppo del Paese".