"Crediamo in un'Europa che valorizzi la nostra città e la nostra Regione. Oggi alle 17.00 al teatro delle Muse insieme ai circoli della Mobilità del Partito Democratico e all'Assessore capitolino Eugenio Patanè parleremo del ruolo cruciale che l'Europa svolge per le infrastrutture e la mobilità dei nostri territori. Crediamo in un'Europa che valorizzi Roma e il Lazio!"