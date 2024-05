"Ringrazio il viceministro della Giustizia Sisto per la sua presenza oggi qui ad Empoli, territorio ricco di attività industriali e commerciali. L'attenzione del ministero, con la presenza oggi qui del viceministro, è significativa, così come lo sarà il gioco di squadra tra tutte le istituzioni a partire dalla Regione Toscana, per ottenere non tanto un un tribunale per questo territorio". Dichiara la vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini, durante una manifestazione elettorale in corso a Empoli. Tornando anche sulle aggressioni ad esponenti azzurri nei giorni scorsi, la deputata azzurra prosegue: "Ci preoccupa il clima di questa campagna elettorale. Quanto accaduto a Pisa al ministro Bernini è grave così come le contestazioni violente al nostro movimento universitario.

Dai vertici della Regione e dalle forze politiche della sinistra non è arrivata una parola di condanna. Per questo il ministro Bernini tornerà a Pisa venerdì: per poter partecipare all'evento elettorale impedito venerdì scorso da un'ottantina di sedicenti studenti pro-Pal. Non ci faremo silenziare da chi vuole reprimere il confronto civile con la violenza. Perché Forza Italia è un movimento che fa della parola "libertà" la propria bussola, anche a beneficio di chi non la pensa come noi"