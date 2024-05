“Solidarietà ai due militanti della Lega che oggi a Rivoli sono stati pesantemente aggrediti da 7 persone mentre facevano volantinaggio, e a tutta la sezione impegnata in campagna elettorale. È preoccupante come il numero di questi episodi di odio a sfondo politico stia aumentando in questi mesi. Contiamo che i responsabili di questo atto vile siano individuati al più presto e vengano assicurati alla giustizia”.

Così in una nota il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, segretario del partito in Piemonte.