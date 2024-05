Il grande progetto del Museo nazionale dei Sabini a Rieti prosegue spedito grazie allo stanziamento dei fondi da parte del Mic. Un risultato frutto del lavoro del ministro Sangiuliano che ringrazio per l'attenzione dimostrata per la città di Rieti e per tutta la sua provincia. Il museo verrà realizzato grazie alle risorse del Piano Strategico ‘Grandi Progetti Beni Culturali', una straordinaria occasione per lo sviluppo socio economico dei nostri territori”.

Lo dichiara in una nota il Questore della Camera e coordinatore di Fratelli d'Italia nel Lazio, Paolo Trancassini. “Un'altra promessa mantenuta dal governo Meloni con l'obiettivo di realizzare un importante presidio culturale per far riscoprire e valorizzare i tesori custoditi a Rieti che rappresentano l'identità del nostro territorio” conclude il deputato reatino