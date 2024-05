L'impegno del governo di Centrodestra per il Tribunale di Prato prosegue. Oggi, su invito dell'On. Erica Mazzetti di Forza Italia, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto è tornato in visita al Tribunale di Prato, annunciando alcune novità. "Prima di tutto – riferisce Mazzetti – gli interventi sulla struttura: pavimentazione, impianti, impermeabilizzazione del tetto e impianti antincendio. Sono già stati stanziati duecentomila euro per le prime opere che verranno assegnate a giorni. C'è finalmente un cronoprogramma chiaro per i lavori urgenti: andiamo avanti".

"Ci sono però – prosegue Mazzetti – anche importanti novità sul fronte personale: 22 nuovi UPP (personale amministrativo) entro giugno, mentre nei mesi successivi partiranno anche gli scorrimenti nelle graduatorie per gli assistenti, così da colmare le scoperture (11 a oggi). Prato avrà il personale che aspetta visto che c'è una carenza stimata quasi al 50% e sarà certamente tra le destinazioni prioritarie". Capitolo Giudice di Pace: "A fronte di un impegno concreto del Governo, credo che, come già fu proposto nell'aprile del 2023, i 7 comuni del territorio potrebbero, sotto la regia della Provincia, dislocare 1 dipendente alla settimana così da salvaguardare il Giudice di Pace stesso. Tuttavia, non abbiamo avuto riscontro positivo dai sindaci dopo la prima visita, spero che questo secondo appello venga ascoltato e sono certa che i nuovi sindaci che non saranno dello stesso colore politico vorranno agire per il bene della Pubblica amministrazione e soprattutto dei cittadini che dovrebbero rappresentare". "Sono profondamente grata al Viceministro Sisto – prosegue Mazzetti – per l'impegno costante e ringrazio tutte le Istituzioni, le Forze dell'Ordine, le categorie, gli ordini professionali, i sindacati e i lavoratori che hanno partecipato quest'oggi".