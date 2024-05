Ilaria Salis è venuta in Ungheria intenzionata a “picchiare persone per strada”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, a commentamndo la candidatura di Ilaria Salis alle elezioni europee di giugno con Avs. “State proteggendo Ilaria Salis, una persona che è venuta a Budapest con la sola intenzione di picchiare gente per strada. Davvero proteggiamo questo tipo di persone? Davvero consideriamo questo tipo di persone eroi?", ha osseravto polemicamente Szijjarto, aggiungendo che “l’imbarazzo sta in come i media e il panorama politico italiano stanno affrontando la questione”.