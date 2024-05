È risaputo che, da decenni, il tema inerente l'aeroporto di Firenze sia molto gettonato — afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega. "Soprattutto in campagna elettorale è argomento trattato dai vari candidati Sindaco ed anche noi sono anni che cerchiamo, tramite iniziative istituzionali, di poter interloquire con i vertici di Toscana Aeroporti — prosegue il Consigliere. Oggi, dopo tanta attesa, doveva essere l'agognato giorno per un confronto faccia a faccia, ma il forfait del Presidente Giani ha fatto saltare tutto, nonostante la sua presenza non fosse fondamentale." "Noi, infatti, volevamo parlare con chi amministra la società non col Governatore", sottolinea seccamente il rappresentante della Lega.

"Insomma, siamo stufi di questo atteggiamento, con il continuo differire di un appuntamento che, lo ribadiamo, chiediamo dall'inizio del nostro mandato; d'altronde, siamo convinti che senza un dialogo, senza una pianificazione e senza un confronto politico e tecnico si vada poco lontano. Dopo anni di promesse non mantenute, è l'ora della concretezza e verità: lo dobbiamo alle migliaia di famiglie fiorentine ingiustamente soggette all'inquinamento acustico, oltre che al nostro tessuto produttivo che vede nello scalo di Peretola una infrastruttura necessaria da mettere in sicurezza", conclude Giovanni Galli.