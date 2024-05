“La piattaforma DELTA dell’Istituto per il Credito Sportivo stima il ritorno sociale dei circa 80 milioni di euro di investimenti fatti nell’audiovisivo a sostegno di un centinaio di opere in due anni di attività. Per ogni euro risulterebbe una ricaduta in termini di impatto sociale di quasi quattro volte tanto. Per non parlare dell’effetto che questi investimenti hanno in termini di pari opportunità e inclusione”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a margine del panel “Le opportunità di finanziamento per il mondo dell’audiovisivo” organizzato dall’Istituto per il Credito Sportivo in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC. L’evento si tenuto oggi all’Italian Pavilion durante la 77ma edizione del Festival di Cannes.