"Vorrei dire al Presidente Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, che i luoghi dove criticare l’autonomia differenziata esistono e sono le istituzioni democratiche, come per il suo caso la conferenza delle regioni e il consiglio regionale della Calabria dove il presidente Occhiuto si è espresso a favore dello spacca Italia. Ora, nel pieno della campagna elettorale per le elezioni europee, ci informa che questa riforma non serve né al sud né al nord. Grazie. Lo sappiamo già e lo avevamo già detto. Dividere l’Italia e aumentare le distanze tra nord e sud indebolisce l’Italia e la costruzione di una nuova Europa".

Così Nico Stumpo, deputato Pd.