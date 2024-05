"La pace è per noi una priorità, e la costituzione di una difesa europea è l'unica vera risposta concreta ai conflitti che abbiamo ai nostri confini. Quello che è venuto a mancare in questi anni è stato un ruolo forte dell'Europa dal punto di vista politico, avrebbe evitato, con la propria autorevolezza, che sorgessero tutti questi conflitti. Realizzare una difesa comune è quindi sicuramente una priorità non solo per il governo italiano ma anche per il Partito Popolare Europeo e, di conseguenza, per noi".

Così Marco Reguzzoni, presidente dell'Associazione I Repubblicani e candidato di Forza Italia – Noi Moderati - PPE alle elezioni europee, in una intervista a TV Cusano