Su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il governo ha stanziato altri 88 milioni e 500 mila euro alla regione Toscana, per far fronte ai danni provocati dall’alluvione nell’autunno del 2023.

“La risorsa è finalizzata a realizzare o rimborsare le spese sostenute per il soccorso e l’assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, gestioni rifiuti e macerie, dopo gli eccezionali eventi meteorologici. Tra febbraio e aprile scorsi abbiamo ricevuto dal commissario delegato all’emergenza della Regione la ricognizione degli ulteriori fabbisogni. Dopo i sopralluoghi dei tecnici del nostro dipartimento si è arrivati a definire la somma ritenuta necessaria", ha dichiarato Musumeci.



Le risorse deliberate oggi dal governo si aggiungono ai finanziamenti precedenti, 33 milioni e 700 mila euro erogati nel 2023, provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali, e si affiancano agli 66 milioni già stanziati con il decreto-legge Superbonus dello scorso marzo.