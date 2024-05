"Il Centro militare veterinario di Grosseto è un'eccellenza storica del territorio e un volano economico e occupazionale locale di enorme rilievo e potenzialità. Andrebbe quindi valorizzato e non smantellato come sembra voler fare il ministro della Difesa Crosetto. Su questa vicenda presenterò una interrogazione parlamentare". Lo afferma il deputato toscano del Pd Marco Simiani in merito alle recenti indiscrezioni sul ridimensionamento delle attività della struttura.

"Il progetto di razionalizzazione del comparto equestre - conclude Simiani - che prevede lo spostamento dell'intero parco fattrici e puledri dal CeMiVet di Grosseto a al Centro Militare di Equitazione di Montelibretti (Lazio), dove peraltro era già stata trasferita negli scorsi anni la scuola equestre di Mascalcia, va assolutamente bloccato. Il nostro territorio ospita dall'inizio del 1800 il Centro militare veterinario che ha trovato un contesto ambientale e sociale perfetto per perseguire i propri obiettivi e ottenere risultati straordinari. Spostare altre attività sarebbe sicuramente il preludio alla sua prossima chiusura e le ripercussioni dal punto di vista economico ed occupazionale sarebbero gravissime. La destra smetta di penalizzare Grosseto".