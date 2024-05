Negli ultimi giorni, il Veneto è stato colpito da grave maltempo, con forti piogge e temporali che hanno causato allagamenti e frane in varie zone. Per questo i parlamentari veneti della Lega si uniscono nel chiedere al governo la dichiarazione dello stato di emergenza. "Dobbiamo adottare misure straordinarie per proteggere i cittadini veneti - dichiarano -. Si deve agire tempestivamente. La Regione del Veneto non può essere lasciata sola”.

Così il segretario della Liga Veneta Alberto Stefani assieme ai parlamentari veneti della Lega.