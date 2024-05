"Nelle ultime settimane si sono registrati una serie di furti in sequenza nelle abitazioni presso alcune zone rurali densamente popolate nell’ambito del comprensorio di Pisticci. Il dato sconcertante è che spesso questi furti sono avvenuti con i proprietari all’interno delle loro case, il che accresce la preoccupazione tra i residenti. Come Pd, abbiamo già sollevato la questione di potenziare gli organici del locale commissariato di PS e anche della compagnia dei Carabinieri presenti a Pisticci ma, ad oggi, non ci sono state presentate soluzioni.

Quindi vogliamo ripresentare la questione della sicurezza per gli abitanti di Pisticci e ci auspichiamo che il governo intervenga quanto prima per l'installazione di capillari sistemi di videosorveglianza nonché per potenziare gli organici delle forze dell’ordine e i mezzi a loro disposizione". Questo è il testo dell'interrogazione del Gruppo Pd alla Camera a firma dei deputati Enzo Amendola e Marco Sarracino al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.