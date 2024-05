"Continuiamo ad avere molte perplessità sul Superbonus e siamo contrari a qualsiasi ipotesi di legge retroattiva, in qualsiasi settore. È una questione di principio e non rinunciamo alla difesa dei nostri valori. Tuttavia, per un emendamento che non condividiamo, la fiducia nel governo non viene assolutamente meno. Abbiamo votato e continueremo a votare la fiducia a questo governo di cui siamo parte protagonista, ma continueremo sempre a esprimere con grande trasparenza e lealtà quello che pensiamo". Così ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.