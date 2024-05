"Ho parlato con il presidente della Liberia Joseph Boakai e lo ho informato delle conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina, comprese le implicazioni per la sicurezza alimentare in Africa. Ho ringraziato la Liberia per la sua posizione di principio a sostegno della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. In questo contesto abbiamo discusso dei preparativi per il vertice globale sulla pace".

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.