"Anche oggi l'emergenza maltempo continua a non dare tregua, soprattutto nell'area tra Piemonte, Lombardia e Veneto: sto seguendo, insieme agli altri ministri con cui sono in costante contatto, la situazione di zone dove si registrano criticità come nell'area est milanese o Vicenza o di altre zone colpite da allagamenti o smottamenti.

E come ripeto sempre in questi casi mandiamo un abbraccio alle popolazioni colpite e un ringraziamento di cuore a tutti i soccorritori e volontari impegnati in queste ore ad aiutare".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.