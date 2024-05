"Solidarietà piena e totale alle colleghe della Rai, Sonia Sarno e Laura Chimenti, per gli insulti e le minacce che stanno ricevendo per aver garantito l'informazione in un giorno di sciopero dell'Usigrai. I sindacati sono tutti uguali. Stesso diritto di esistere, stessi doveri nei confronti di chi rappresentano. Un giornalista, come qualunque altro cittadino, può legittimamente scegliere di lavorare o meno. La Rai è un servizio pubblico, le persone hanno il sacrosanto diritto di essere informate". Dichiara in una nota la vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Rita Dalla Chiesa.

"Agli scioperi si può aderire o meno, nel pieno di ogni libertà individuale (e non imposta dall'alto), ma quando questi diventano esclusivamente armi politiche per delegittimare l'opinione di chiunque altro non la pensi come te, non sono più credibili. Infatti, malgrado quello che è stato detto da alcune giornaliste aderenti all'Usigrai, al pubblico sono interessate di più le notizie. Basta con intimidazioni e le censure. La libertà di pensiero non può essere esercitata o rivendicata da una parte sola. Poi parlano di dittatura...".