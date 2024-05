"Come popolari europei abbiamo il dovere di batterci per la pace, messe a rischio da quasi tre guerre". Così al congresso della Svp a Merano il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "L'Italia non manderà mai un soldato italiano in Ucraina, ma difenderà sempre il suo diritto di essere un paese libero ed indipendente. Non siamo in guerra con la Russia", ha sottolineato .

Per quanto riguarda la Palestina, il vicepremier ha ribadito che l'obiettivo è giungere a "una la soluzione di due popoli e due stati".