Elly Schlein afferma che Giorgia Meloni dovrebbe mostrare rispetto e richiedere le dimissioni di Daniela Santanchè. Critica Fratelli d'Italia per avere un ministro coinvolto in un caso di truffa all'Inps sui fondi Covid e allo stesso tempo candidare un no-vax. Schlein si aspetta che la presidente del Consiglio dimostri un minimo di rispetto per le istituzioni e chieda le dimissioni di Santanchè.