- “Per la Lega l’istruzione, sin dalla prima infanzia, rimane una priorità: lo confermano i 734,9 milioni di euro di finanziamento per gli asili nido annunciati dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’obiettivo, oltre a conciliare famiglia e lavoro, è supportare i genitori e ridurre le diseguaglianze sociali. Non dimentichiamo, inoltre, che i primi anni di vita sono cruciali per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini. Il decreto include, inoltre, misure per semplificare le procedure e supportare le amministrazioni locali. Avanti così”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Istruzione.