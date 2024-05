"Auguri all'@Esercito per i suoi 163 anni. Una lunga storia al servizio del Paese, fuori e dentro i confini nazionali, in ogni situazione di crisi e di emergenza. Grazie alle donne e agli uomini in uniforme per l’impegno che hanno sempre messo e che continuano a mettere in campo ogni giorno, con coraggio e professionalità, a difesa della nostra libertà, a tutela della sicurezza nazionale e internazionale. #Esercito #4Maggio". Lo scrive su X la presidente di Azione, Mara Carfagna.