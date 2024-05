"Esprimiamo grande soddisfazione per l'avvio del protocollo sottoscritto dal ministro Bernini a Caivano che avvia un polo interuniversitario riqualificando un'area che d'ora in avanti offrirà ai giovani opportunità di studio e di ricerca ad altissimo livello, rilanciando il territorio. La finalità del progetto mira a trasformare, anche solo simbolicamente, un territorio deprivato culturalmente in una realtà che, al contrario, potrà attrarre le migliori intelligenze dell'area metropolitana ed appassionare agli studi scientifici superiori, ma anche al comparto delle scienze motorie ed agraria, tanti giovani che finora non avevano mai considerato di poter accedere agli studi superiori. Forza Italia condivide con il ministro Bernini l'idea che d'ora in avanti si possa fare riferimento a Caivano non più e non solo per gravi fatti di cronaca ma per una qualificata offerta formativa, in grado anche di garantire sbocchi occupazionali di sicuro interesse del mercato del lavoro.

Auguriamo buon lavoro e successo a quanti lavoreranno con dedizione e competenza in questo nuovo polo interuniversitario". Così in una nota Valentina Aprea, responsabile nazionale del Dipartimento istruzione di Forza Italia.