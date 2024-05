"È giusto portare la voce della maggioranza e confrontarsi con gli stakeholder sulle evidenze del nostro SSN. La logica è quella della critica costruttiva e di portare il contributo della maggioranza e delle politiche del Governo rispetto ai gravi e pesanti problemi che riguardano il nostro SSN e che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto.

C'è una grande attenzione da parte del ministro Schillaci e della maggioranza verso il tema della sanità, testimoniata dal fatto che questo Governo mette risorse nella sanità in misura maggiore rispetto a tutti i Governi precedenti. Il Def certifica che nel 2027 il Fondo sanitario nazionale ammonterà a 147 miliardi di euro, la cifra più alta mai programmata". Lo ha detto il senatore Francesco Zaffini, Presidente della 10ª Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, intervenendo all'evento "Agenda Salute: per una riforma partecipata, sostenibile ed equa", promosso da Fondazione The Bridge, Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Pavia.