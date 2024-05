“Dopo l’istituzione, la pubblicazione nel sito, il via libera del Consiglio di Stato e puntali interlocuzioni con il Ministro Raffaele Fitto, al fine di individuare le risorse necessarie alla Zona Logistica Speciale Venezia Rovigo, nel Decreto Coesione sono state finalizzate le risorse per investimenti attese da tempo. Si tratta dell’estensione di misure agevolative, crediti d’imposta, per investimenti già previsti per la Zes Unica ad estesi alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) del Centro Nord, con un impegno di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Sarà così garantita l’efficacia operativa alla ZLS Porto di Venezia – Rodigino, da tempo attesa da cittadini e imprese del Veneto. A breve il decreto di concerto con il Mef per definire le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa. Un’opportunità per permettere il rientro in Veneto di aziende che hanno delocalizzato e di attrarne delle nuove”.

Lo dichiara il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, che ha seguito le varie fasi dell’iter.