"Il collega Marco Furfaro ha la mia comprensione: non è facile capire un territorio che non si conosce e che si vive come fa lui, a spot, dovendosi barcamenare nei salottini tv progressisti. Vorrei, comunque, rasserenare il collega: non abbiamo bisogno di lui o dei suoi preziosi consigli. Nemmeno sull'armocromia". Inizia con ironia la replica dell'On. Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia e membro VIII Commissione ambiente, all'On. Marco Furfaro del PD.

"Il PD – incalza Mazzetti – è sempre stato allineato e coperto rispetto alle imposizioni dell'Unione Europea anche quando, come nel caso del riciclo del tessile, queste producono effetti negativi non solo sul piano economico ma anche su quello ambientale: è chiaro a tutti perché ci siamo battuti, da veri europeisti, per una normativa meno ideologica. Non solo sul tessile ma anche sugli imballaggi e sull'efficientamento energetico".

"Quanto all'alluvione – prosegue Mazzetti – il PD ha dato il meglio di sé cercando di far credere che la colpa di problemi locali dovuti a scarsa manutenzione e opere assenti fosse del governo centrale che, voglio ricordarlo, ha già destinato circa 88 milioni".

"Capisco, infine, che c'è un business del rifiuto in Toscana – aggiunge Mazzetti – ma capiranno i Furfaro che, con il Centrodestra al governo, ci saranno anche gli impianti, tra i quali il termovalorizzatore, con le conseguenze benefiche che ne conseguono in termini economici e ambientali".

"Prato è le sue imprese, le imprese e i lavoratori fanno grande la nostra città: con un'amministrazione di Centrodestra i loro bisogni saranno sempre centrali, qui a Prato, a Roma e in Europa", conclude Mazzetti.