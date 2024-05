"La Lega sarà sempre contraria a mandare anche solo un militare a combattere e morire in Ucraina". Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, a termine del sopralluogo tecnico sulla SS 340 Regina variante Tremezzina, commentando le ultime dichiarazioni del Presidente francese, Emmanuel Macron, e del Ministro degli Esteri britannico, David Cameron sul conflitto in Ucraina.

"Macron - ha aggiunto Salvini - è pericoloso quando dice certe cose ed è un guerrafondaio. Londra è uscita dall'Europa quindi dica quello che ritiene.

Ribadisco che la Lega non sarà mai a favore di mandare soldati italiani a combattere e morire in Ucraina. All'Ucraina stiamo mandando tutti gli aiuti possibili ma non voglio un futuro di guerra", ha aggiunto.