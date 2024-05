"Siamo garantisti anche con Michele Emiliano. E vogliamo mandarlo via per ragioni POLITICHE, non per le indagini pugliesi. Michele EMILIANO è stato salvato ieri dal voto di Cinque Stelle e Azione. Se Conte e Calenda avessero votato per mandare a casa Emiliano, come ha fatto Italia Viva, oggi il Presidente della Xylella, del NO TAP, del NO ILVA, del PD sesta stella non sarebbe più il Presidente della Puglia. Tutti bravi con gli slogan: poi però Emiliano viene salvato da Cinque Stelle e Azione. La matematica non mente".

Lo scrive nella sua e-news il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.