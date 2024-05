"Voglio esprimere tutta la mia solidarietà alle giornaliste della Rai che hanno ricevuto insulti e minacce per non aver partecipato allo sciopero promosso dall’Usigrai.Come ex giornalista Rai mi vergogno per certi atteggiamenti che violano la Costituzione". Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

