"A @Montecitorio insieme a @GiorgiaMeloni per partecipare al convegno “La #Costituzione di tutti” e ribadire i principi che hanno guidato il lavoro sul #Premierato. La Costituzione è di tutti perché guarda agli interessi di lungo periodo della comunità nazionale.

Non appartiene a una maggioranza politica. È la cornice entro la quale si alterneranno, nel gioco democratico, maggioranze diverse e nuovi leader.

Questa non è una riforma per il centrodestra o per il Governo in carica, è una riforma per l’Italia che risolve il problema dell’instabilità degli esecutivi, che ha minato la nostra credibilità internazionale e ha provocato, solo negli ultimi dieci anni, un aggravio in termini di interessi sul debito pubblico di 265 miliardi di euro.

Grazie alla Fondazione De Gasperi e alla Fondazione Craxi per aver organizzato questo importante evento, al Presidente @Fontana3Lorenzo, ai relatori @AngeAlfa, @Margheboniver, Giovanni Orsina, Francesco Clementi, Anna Maria Poggi, Luciano Violante e alla brava moderatrice Maria Latella".

Lo scrive su X la ministra per le riforme, Elisabetta Casellati.