"Sul @Corriere trovate la mia intervista sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Principio giusto e urgente per il nostro Paese. Ho conosciuto personalmente le insidie della giustizia, avendo vissuto sulla mia pelle un'ingiusta accusa di omicidio colposo e disastro ambientale quando sono stata assessore in Liguria. E dopo quasi cinque anni di processo, sono stata finalmente assolta, ma il danno alla mia reputazione e alla mia vita politica ormai era già stato fatto. Per questo ritengo la separazione delle carriere sia un passo fondamentale verso un sistema più equo e trasparente, in cui accusa e difesa siano su un piano di parità: questa riforma potrebbe contribuire a realizzare tale obiettivo ma ho forti dubbi sul reale impegno del Governo nell'attuare queste riforme che lo usa come un tranello elettorale solo per guadagnare consensi".

Così la senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita.