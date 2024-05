Lunedi 6 maggio alle ore 15,30 presso la Camera dei Deputati, Sala Colletti,il Segretario provinciale di Roma di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, presenterà nuovi amministratori comunali che entrano a far parte del movimento azzurro. "Con la guida del nostro segretario Antonio Tajani, la squadra di Forza Italia cresce e si rafforza, con un radicamento territoriale che si consolida con l'adesione di tanti nuovi amministratori comunali che entrano a far parte del nostro progetto. Siamo impegnati e mobilitati per le prossime sfide elettorali", ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e segretario provinciale del movimento azzurro.