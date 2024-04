"Orgoglioso che, per parlare di Pace, la Lega possa contare in queste elezioni europee su un generale come Roberto Vannacci, che non ha combattuto contro chat o articoli di qualche giornalista di sinistra, ma ha onorato l'Italia prestando servizio in Iraq, in Afghanistan e in Ruanda. Il tema dei conflitti geopolitici sarà centrale nel prossimo quinquennio in Europa. Qualche leader europeo parla sciaguratamente di nuove missioni mandando i nostri soldati a combattere fuori dai nostri confini. Come Lega lo ribadisco: MAI nel nostro nome". Lo scrive su X il vicepremier Matteo Salvini.