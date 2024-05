“L’allarme sulla carenza di PLS oggi è sollevato da genitori di tutte le Regioni, da Nord a Sud. Le loro testimonianze evidenziano problemi burocratici, mancanza di risposte da parte delle ASL, pediatri con un numero eccessivo di assistiti e impossibilità di iscrivere i propri figli al pediatra di famiglia, mettendo potenzialmente a rischio la salute, soprattutto dei più piccoli e dei più vulnerabili”. Lo ha dichiarato Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE.

L'Annuario Statistico del SSN 2022 del Ministero della Salute, evidenzia come nel 2022 in Italia erano attivi 6.962 pediatri di libera scelta (PLS), 446 in meno rispetto al 2019, con una diminuzione del 6%. Inoltre, la percentuale di PLS con più di 23 anni di specializzazione è cresciuta dal 39% nel 2009 al 79% nel 2022. “Un dato – spiega Cartabellotta – che se da un lato documenta una crescente anzianità dei PLS in attività, dall’altro richiederebbe stime molto precise su quanti PLS potrà contare il SSN nei prossimi anni per garantire il ricambio generazionale evitando di creare un ‘baratro’ dell’assistenza pediatrica territoriale”.

“Tutte le criticità sopra rilevate permettono solo di stimare il fabbisogno di PLS a livello regionale, in quanto la necessità di ciascuna zona carente viene identificata dalle ASL in relazione a numerose variabili locali", ha rilevato Cartabellotta.

La Fondazione GIMBE ha stimato una carenza di 827 pediatri di libera scelta (PLS) al 1° gennaio 2023, utilizzando un rapporto accettabile di 1 PLS ogni 800 assistiti. Questa mancanza è particolarmente evidente in tre regioni del Nord Italia: Lombardia (244), Piemonte (136) e Veneto (134). Vanno meglio Lazio, Molise, Puglia e Umbria che non presentano carenze, poiché la media di assistiti per PLS è inferiore a 800.