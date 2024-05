“La campagna di adesioni dello scorso anno ci ha consentito di raggiungere un numero straordinario di iscritti, superando quota 110.000 tessere. Sono orgoglioso di questo risultato. Forza Italia rappresenta una fascia sempre più larga della popolazione che richiede capacità di visione, equilibrio e concretezza: è questo il nostro modello di buongoverno che sta avendo tanto successo non solo nei sondaggi, ma anche nei consensi”. Così Tullio Ferrante, sottosegretario al MIT e responsabile Adesioni di Forza Italia in una intervista a Politica. “Nelle scorse settimane - ha proseguito - abbiamo organizzato due weeekend dedicati alle adesioni, con i nostri gazebo in oltre 500 piazze in tutta l’Italia.

È stato un successo straordinario che dimostra la nostra capacità di mobilitazione sui territori e il nostro ruolo di forza propositiva all’interno della compagine di Governo. Le recenti elezioni regionali in Abruzzo e in Basilicata, dove Forza Italia ha raggiunto e superato la doppia cifra, ne sono la conferma. Il nostro movimento è il perno del centrodestra e il riferimento per tutte le forze civiche, popolari e riformiste del Paese che si riconoscono nel Ppe. Proseguiremo con ancora più enfasi e passione la campagna di tesseramento per rafforzare sempre più l’area moderata di cui Forza Italia è espressione”, ha concluso.