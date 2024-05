"Il superbonus ha messo in grave difficoltà il bilancio pubblico che fatica ad assorbire il costo di questa norma e il patto di stabilità che ci chiederà, con la prossima legge di bilancio, di intervenire. Quello che si sta tentando di fare è di mantenere il superbonus diluendolo negli anni. Per inquilini e imprese non è la stessa cosa ma è una opportunità che rimane". Così interviene la candidata di Forza Italia alle prossime elezioni europee Renata Polverini a Sky economia. "Siamo usciti dal Covid ed entrati in due guerre che hanno imposto al quadro internazionale dei ritorni negativi. Il governo è intervento sulle pensioni, sui salari e sulla riduzione delle aliquote Irpef su cui si metteranno altri soldi. Non dobbiamo sempre guardare in negativo ma dobbiamo vedere anche una economia che, anche se a fatica, sta facendo rialzare i dati dell'occupazione e i sindacati devono fare la loro parte".

Sul reddito di cittadinanza l'esponente azzurra sottolinea: "Aveva tolto manodopera a interi settori, l'errore è stato mettere insieme la povertà con il lavoro, ma chi non avrà mai la possibilità di lavorare deve essere sostenuto mentre chi può deve essere messo in condizione di farlo. In Europa dobbiamo cambiare tante cose. La Bce deve diventare motore di sviluppo e non può controllare solo l'inflazione. Bisogna fare una riforma fiscale europea che metta tutte le imprese e le famiglie sullo stesso regime. Dobbiamo avere un sistema di welfare che permetta alle donne di lavorare e concentrarci sulla famiglia. Se noi non incentriamo il modello su un sistema dove la donna può scegliere il tipo di supporto quando va a lavorare – conclude la Polverini - non andremo avanti".