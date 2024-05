"L'economia circolare rappresenta un pilastro fondamentale per la sostenibilità ambientale e l'efficienza economica. Con il suo potenziale nel ridurre gli sprechi, proteggere l'ambiente e stimolare l'innovazione, è una priorità sia a livello nazionale che europeo". Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, stamattina in visita presso lo stabilimento di Caviro Faenza, insieme al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e al presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, per la presentazione di un progetto virtuoso di economia circolare.

"Il modello delle '4R' - Riduci, Riusa, Ricicla, Recupera - è essenziale – ha aggiunto - ma dobbiamo valutare come utilizziamo ciò che recuperiamo e Caviro è un esempio virtuoso di economia circolare, dimostrando che è possibile coniugare profitto e beneficio ambientale. Tra l'altro credo che vada particolarmente apprezzata la scelta di realizzare, ormai da 5 anni, un bilancio di sostenibilità da parte di Caviro che da un lato segnala la grande trasparenza dell'azienda e dall'altro aiuta le persone a comprendere al meglio perché è importante che tutti, ovviamente in base alle rispettive possibilità, facciano la loro parte per difendere l'ambiente, così come lo fa questa azienda e per questo ringrazio il presidente, Carlo Del Monte. L'impegno per raggiungere gli obiettivi dell'UE entro il 2030 è essenziale, con la promessa di benefici economici e ambientali significativi", ha concluso.