"Ancora una volta abbiamo un fulgido esempio della 'politica dei no' di sovranisti e populisti. Todde in Sardegna e Lollobrigida al governo dell'Italia bloccano le energie rinnovabili. Sono la doppia faccia della stessa medaglia".

Lo scrive sui social la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent

"Vietare l'installazione dei pannelli solari non risolverà i problemi degli agricoltori, e soprattutto - spiega - impedirà di raggiungere i target per le rinnovabili che il governo ha preso con l'Europa. Basterebbe usare meno dell'1% dei terreni agricoli per triplicare l'attuale capacità e andare verso una vera transizione verde, senza danneggiare le attività produttive. Ma Movimento 5Stelle e Fratelli d'Italia son bravi a parlare in campagna elettorale, sbandierando gli uni la tutela dell'ambiente e gli altri la contrarietà al Nimby, purtroppo alla prova dei fatti si dimostrano dei voltafaccia. È evidente che la lista Stati Uniti d'Europa rappresenta l'unica alternativa per fare bene al Paese e all'Europa", conclude.