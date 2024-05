“La classifica sulla libertà di stampa pubblicata da Reporters sans frontieres riprende tutte le preoccupazioni che il Movimento 5 Stelle esprime da mesi ormai sullo stato di salute della stampa in Italia. Dalla legge Bavaglio a quella della governance della Rai, dai complici silenzi sul caso Assange fino all’acquisizione dell’Agi da parte di un deputato della maggioranza. Su questo abbiamo presentato una interrogazione alla Commissione europea che finora ha preferito mettere la testa sotto la sabbia per non disturbare Giorgia Meloni.

Sui valori del pluralismo dei media e della libertà di stampa non possono esserci compromessi. L’Unione europea non può più tacere e deve intervenire subito perché l’Italia della Meloni, come sancisce Reporters sans frontieres, è ormai vicina all’Ungheria di Orban”, così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.