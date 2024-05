Giovedì 9 maggio 2024, dalle ore 10 alle ore 17, presso Palazzo Brancaccio, a Roma, si terrà l'evento "Agenda Salute: per una riforma partecipata, sostenibile ed equa", promosso da Fondazione The Bridge, Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Pavia.

L'iniziativa sarà l'occasione per presentare un documento , realizzato attraverso il coinvolgimento di società scientifiche, partiti, istituzioni, aziende farmaceutiche, associazioni dei pazienti e altre figure chiave del settore, con alcune proposte di politiche sanitarie necessarie per avviare una vera riforma della sanità in Italia e dotarsi, così, di un sistema sanitario più equo e sostenibile.

Alle ore 10 i lavori si apriranno con alcune testimonianze di vita quotidiana di operatori del settore con gli interventi di Marco Rasia dal Polo, Odontoiatra Specialista in ortognatodonzia e chirurgia odontostomatologica, Professore a Contratto presso l'Università degli Studi di Milano, Marilina Piccirillo, Oncologa Ricercatrice Responsabile della Struttura Semplice di Strategie terapeutiche innovative, Struttura Complessa di Sperimentazioni Cliniche dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli, Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare, Matteo Michele Andreoli, Vicepresidente per gli Affari Esterni SISM – Segretariato Italiano Studenti in Medicina, Elisa Sala, Centro Studi Bridge for Future – Università degli Studi di Pavia.

Introdurranno e presenteranno i temi di "Agenda Salute" Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge, Fabio Rugge, Professore Emerito di Storia delle Istituzioni Politiche e già Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia e Claudia Paola Bruna Dellavia, Professore Ordinario di Anatomia Umana presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche e Componente Comitato Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano.

A seguire saranno presentate le relazioni: "Una governance necessaria del sistema sanitario integrativo" - Luisa Brogonzoli, Coordinatrice Centro Studi Fondazione The Bridge; "Ricerca e sperimentazione clinica" - Alessandro Venturi, Professore di Diritto amministrativo e di Diritto regionale e degli enti locali presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Pavia, Alma Ticinensis; "Gestione dei dati sanitari e privacy" - Valerio Lemma, Professore ordinario di Diritto dell'economia presso l'Università Guglielmo Marconi di Roma; "Professioni sanitarie del futuro" - Aldo Bruno Giannì, Professore Ordinario di Chirurgia Maxillo-Facciale e Presidente Comitato Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano; "Strategie sanitarie in ottica di transizione energetica" - Giuliano Rizzardini, Direttore Centro Studi Bridge for Future - Università degli Studi di Pavia, School of clinical medicine, Faculty of Health Science University of Witwatersrand, Johannesburg South Africa.

Di "Priorità e possibili sviluppi per un percorso condiviso" parleranno in una tavola rotonda Ugo Cappellacci, Membro della Camera dei Deputati, Presidente della XII Commissione Affari sociali, Simona Loizzo, Membro della Camera dei Deputati, Componente della XII Commissione Affari sociali, Beatrice Lorenzin, Membro del Senato della Repubblica, Componente della 5ª Commissione permanente Bilancio, Ilenia Malavasi, Membro della Camera dei Deputati, Componente della XII Commissione Affari sociali, Marco Osnato, Membro della Camera dei Deputati, Presidente Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Elisa Pirro, Membro del Senato della Repubblica, Componente della 5ª Commissione permanente Bilancio e della 10ª Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Francesco Zaffini, Membro del Senato della Repubblica, Presidente della 10ª Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.

La sessione pomeridiana prevede, a partire dalle ore 14, un primo panel sul tema "Esperienze e riflessioni sulla Sanità decentralizzata tra Regioni e Enti nazionali", con gli interventi di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, Francesco Saverio Mennini, Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, Pierluigi Russo, Direttore tecnico-scientifico di Aifa - Agenzia italiana del farmaco, Vito Michele Fazio, Direttore Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, David Lazzari, Presidente CNOP - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.

Nel secondo panel interverranno Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giovanni Bocchieri, Direttore del Nucleo PNRR Stato-Regioni, del Dipartimento Affari regionali e autonomie, Rocco Bellantone, Presidente dell'ISS - Istituto Superiore di Sanità, Americo Cicchetti, Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, Domenico Mantoan, Direttore Generale Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Dalle ore 15.30 tavola rotonda "Il contributo dei Partiti alla Sanità del futuro", con Luisa Regimenti, Componente del Dipartimento Sanità di Forza Italia, Segretario Forza Italia Roma, Professore di Medicina Legale presso l'Università Tor Vergata di Roma, Assessore all'Università della Regione Lazio, Marta Schifone, Membro della Camera dei Deputati, Capogruppo della XI Commissione Lavoro e Componente della XII Commissione Affari sociali, Responsabile Dipartimento Professioni di Fratelli d'Italia, Marina Sereni, Componente Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega a Salute e Sanità, Alessandro Stecco, Responsabile Comitato Tecnico Scientifico Dipartimento Federale Sanità della Lega, Professore Universitario, già Presidente IV Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte.