"Oggi con Elly Schlein dai commercialisti. L'ho scherzosamente ringraziata per la sua scelta di aderire ai referendum contro il Jobs Act. Adesso è tutto più chiaro: chi vota il Pd, vota per la Cgil. Chi vota Stati Uniti d'Europa vota per il lavoro". Lo scrive sui social il Matteo Renzi, leader di IV.