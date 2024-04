La solida relazione economica tra gli Stati Uniti e la Cina riveste un ruolo cruciale nell'attuale contesto globale. Gli USA rappresentano il principale partner commerciale della Cina, mentre quest'ultima è il terzo partner commerciale più importante degli Stati Uniti, subito dopo il Canada e il Messico. La crescente classe media cinese offre un mercato estremamente promettente per le imprese americane, che vedono nella Cina un'opportunità di espansione e crescita significativa. Le esportazioni statunitensi verso la Cina, che spaziano da prodotti nel settore dei trasporti a componenti elettronici avanzati, sono responsabili del mantenimento di oltre 700.000 posti di lavoro negli USA. Allo stesso tempo, le aziende cinesi offrono opportunità di lavoro anche ai cittadini americani. Questo intricato intreccio di interscambio economico evidenzia la necessità di una cooperazione bilaterale stabile e di relazioni commerciali che tengano conto degli interessi di entrambe le nazioni.

Lo ha dichiarato la Segretaria al Tesoro USA, Janet Yellen, nel corso di un intervento alla Camera di Commercio americana a Guangzhou, in Cina.

"Un anno fa ho delineato l'approccio della nostra Amministrazione nei confronti della Cina", ha proseguito l'ex direttrice della Fed sottolineando che "Il presidente Biden ed io respingiamo fermamente l'idea che gli Stati Uniti debbano separarsi dalla Cina", ricordando che un'interruzione delle relazioni tra i due Paesi "non è auspicabile".

Yellen ha ribadito che "la strategia economica americana è incentrata sull'investimento" e la politica economica statunitense negli ultimi tre anni ha puntato a "promuovere una ripresa economica ed ha gettato le basi per una crescita economica a lungo termine".

"Gli sforzi compiuti dall'amministrazione Biden nell'ultimo anno per costruire una base resiliente per le relazioni economiche tra Stati Uniti e Cina hanno reso possibili scambi costruttivi", ha sottolineato la numero uno del Tesoro, ribadendo che "la rotta che stiamo tracciando non è solo pragmatica. Porterà alla costruzione di una sana relazione economica che avvantaggerà le imprese e i lavoratori americani".