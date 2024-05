"Il dato politico più rilevante che emerge dal voto sulla mozione di sfiducia al governatore Emiliano è il soccorso che ancora una volta gli è stato dato dal Movimento 5 Stelle. Come è lontano quel grido di 'onestà, onestà', che ha contraddistinto la prima fase dei grillini". È quanto afferma il deputato della Lega, Davide Bellomo.

"Quanta ipocrisia alberga in chi a chiacchiere chiede legalità e trasparenza e poi in maniera tristemente contraddittoria fornisce ad Emiliano il passepartout per continuare a celebrare la sua liturgia politica. A che serve, infatti, ritirare gli assessori dalla giunta e porre la questione morale, come ha fatto Conte, quando poi si continua sostanzialmente a sostenere una gestione discutibile della cosa pubblica? Questa è la domanda da farsi. Il resto sono soltanto chiacchiere di chi favoleggia di un patto per la legalità che lui stesso tradisce".