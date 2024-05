"Il gioiello Volterra deve essere preservato nella sua interezza e quanto accaduto col crollo di parte della cinta muraria è un campanello d'allarme che non deve essere sottovalutato", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. "Intanto, vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla donna coinvolta nel fatto ed a tutti i volterrani e parimenti chiediamo che le Istituzioni, a vario livello, intervengano per scongiurare che si possano ripetere accadimenti di questo genere", prosegue il Consigliere.

"Una ferita al prestigioso patrimonio storico volterrano che non deve essere minimizzata e ci uniamo, quindi, all'appello di chi chiede maggiore e costante attenzione verso la nostra splendida località toscana", conclude la rappresentante della Lega