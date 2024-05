"Ho partecipato ad un incontro promosso al Cenacolo del Fuligno a Firenze sul tema del welfare toscano ed in particolare la mia attenzione è andata, per l'ennesima volta, al mondo delle Rsa", afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità. "Da parte nostra, sono venute, negli anni, varie proposte sul tema ed abbiamo anche a più riprese incontrato i gestori, i quali ci hanno esposto, via via, svariate criticità, che la Regione non ha affrontato, a nostro avviso, in modo tempestivo ed efficace", prosegue il Consigliere. "Le residenze sanitarie assistite sono strutture molto particolari che ospitano persone fragili che meriterebbero il massimo supporto dalle Istituzioni", precisa l'esponente leghista.

"Appuntamenti come quello odierno servono, appunto, per tenere desta l'attenzione su un comparto, quello del Terzo Settore, che, in Toscana, ha un ruolo molto rilevante; tra l'altro, tutti gli intervenuti hanno proposto un Tavolo di confronto regionale per presentare specifiche proposte. Da tre anni lo chiedono, ma non vengono ricevuti da chi di dovere...", conclude seccamente il rappresentante della Lega.