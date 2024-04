"Dopo tutte le notizie dei precedenti arresti, e in attesa di audire il sindaco di Bari Decaro e il governatore pugliese Emiliano, non stupisce questo ennesimo terremoto giudiziario che colpisce il capoluogo e la provincia di Bari. Bene che il Pd si smarchi dall'assessora, che si è dimessa dal suo incarico in giunta e dal partito, ma è ormai evidente che la Regione Puglia sia fortemente compromessa.

Rimaniamo garantisti ma le notizie di stampa sono sconcertanti: voti pagati 50 euro e risultati eclatanti alle urne per la componente la giunta. È un sistema che si rifà al peggiore clientelismo politico, come non si vedeva da tempo, e su cui bisogna indagare a fondo". Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di Noi moderati e componente della Commissione Antimafia.