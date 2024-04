ISLAM, SARDONE (LEGA): "APPELLO MUSULMANI POLITECNICO PER CHIUSURA RAMADAN IRRICEVIBILE. PIOLTELLO PRECEDENTE NEFASTO"

Milano, 7 apr - "L'Associazione studenti musulmani del Politecnico di Milano, sulla scia di quanto accaduto a Pioltello, chiede la chiusura dell'università mercoledì in occasione della festa di fine Ramadan e auspica che in tutti gli atenei italiani possa accadere lo stesso. Avevamo messo in guarda che sarebbe stato un precedente molto pericoloso quello della scuola Iqbal Masih, e infatti così è stato.

Subito dopo è arrivata l'Università per Stranieri di Siena con la decisione ideologica del rettore Montanari. L'imam Ali Abu Shwaima, presidente del Centro Islamico di Milano e Lombardia, si era pure permesso di bollare come medioevali tutti coloro che dissentivano dalla resa culturale di Pioltello, auspicando una diffusione su tutto il territorio del blocco alle lezioni deciso a Pioltello. Ci auguriamo che le sue parole non vengano prese alla lettere da altri presidi e rettori. Questo è il momento della verità: riuscirà l'Italia, e più in generale l'Europa, a contrastare questi subdoli tentativi di cancellare le nostre tradizioni, i nostri simboli e le nostre radici in nome dell'islamizzazione crescente? Non è annullando la nostra identità che si fa integrazione, anzi. L'appello dei musulmani del Politecnico, per quanto ci riguarda, è irricevibile".