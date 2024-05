“Solidarietà ed affetto a Matteo Falcinelli e alla sua famiglia. Vedere quello che è successo è raccapricciante, figuratevi subirlo. Ho sentito il Ministro Tajani, so che ha chiamato la famiglia per esprimere la sua vicinanza e la Farnesina s è già attivata per sentire l’ambasciata Americana e segnalare la gravità inaudita di quanto accaduto con l’aggravante dei futili motivi. Questo è un caso lampante di tortura verso un ragazzo che non ha fatto nulla, come testimoniano le prove documentali. L’inchiesta interna alla polizia è stata aperta dopo che il fatto è salito alla ribalta, altrimenti non sarebbe mai stata avviata.

Il Governo italiano ora pretende delle spiegazioni, per tutti I ragazzi italiani che sono all’estero, ma per tutti gli italiani in generale. Questa vicenda non può concludersi con delle semplice scuse”. Così l’On. Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del Veneto, ospite a Zona Bianca su Rete 4.